A Música Do Dia e o golpe militar de 1º de Abril, Dia Da Mentira (a)

oestadoacre reproduz em post abaixo, da Rádio Câmara, a música do dia (o sol nascerá, de Cartola) no aniversário do golpe militar de 1964.

O golpe Militar no Brasil ocorreu no dia 1º de abril, mas a data que ficou celebrada foi 31 de março, porque o dia 1º de abril é o dia da Mentira. É sério. Foi na madrugada de 1º de abril que o general Olympio Mourão Filho, em Juiz de Fora, ficou irritado com um discurso de João Goulart feito no dia 31. Aí ele telefonou a militares de outros estados avisando que havia mandado soldados para o Rio de Janeiro para depor o presidente. E depôs….

Ouça…:

Ouça…:

PS: a música de Cartola tá valendo para os dias de hoje também no Brasil…que coisa, hein?! – J R Braña B.