Feira do Peixe em Sena: reclamações de produtores

Aula 03 de inglês com o professor Gilson Costa, do Curso Tomorrow http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2018/03/ingles-gilson-3-WhatsApp-Audio-2018-03-30-at-16.07.59.mp3 Take a bus. Pegar um ônibus. Get on the bus. Entrar no ônibus. Get off the...