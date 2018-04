A charge que roda o mundo hoje…(que vergonha!)

E mais…:

Muita gente já foi perseguida por tentar melhorar a vida de quem só quer o melhor para o povo: Getúlio Vargas, Nelson Mandela, os donos da Escola Base, Rafael Braga e muitos outros. Com Lula querem fazer o mesmo. Não permitiremos! #LulaLivre !

As ameaças de Villas Boas são incompatíveis com a democracia! Não vamos aceitar ameaças descaradas do Exército! Assine a petição: https://t.co/aAN6RKUVxQ

— David Miranda (@davidmirandario) 4 de abril de 2018