Despedida nesta manhã do prefeito Marcus Alexandre, candidato ao governo pelo PT/Frente Popular.

Marcus, é hora de explicar ao povo o que está acontecendo, o que aconteceu do golpe até aqui e os prejuízos para o Acre…e defender a Constituição e Lula, o símbolo maior da luta pelos direitos do povo do Acre e do Brasil.

(Fotos do craque Sérgio Vale enviadas ao blog…obrigado, Serjão!)

J R Braña B.

Acompanhe aqui a cobertura da TVT, rádio, que acompanha o desenrolar da prisão de Lula