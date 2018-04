Tião Viana pode ter todos os defeitos, menos dois: omissão e covardia

Ao governador do Acre pode-se apontar qualquer imperfeição, imprecisão ou falha na política… menos o da omissão e a covardia.

Tião Viana não se esconde nos momentos cruciais, como esse em que a Constituição é rasgada e o maior simbolo político do Brasil (do Brasil digno e com pessoas vivendo melhor) é perseguido por uma justiça seletiva e de classe.

A justiça do Acre recebe de mim, consideração e elevado respeito. Todavia tenho vergonha da justiça do Brasil que está fazendo com as garantias fundamentais da Constituição Federal e, condenando sem provas um inocente, o qual é simplesmente o maior presidente da história do Brasil.

Não é hora de pensar em si…em garantir uma eleição…é hora de lutar pelo estado de direito…com mandato ou sem mandato…

É hora, também, de estarem junto a Lula…ajudando a desfazer essa injustiça que se comete com o povo e o país.

J R Braña B.

E mais….: