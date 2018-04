Rocha sente represália do governo golpista em liberação de emendas

O parlamentar tucano, que é candidato a vice-governador na chapa da oposição, disse que ‘devido a seus posicionamentos paga o preço’ no governo Temer (que é o seu governo, não esqueça).

Do gab do dep para oestadoacre.com

O deputado federal Major Rocha anunciou pagamento de mais um recurso oriundo de suas emendas parlamentares individual.

Desta vez o município a ser contemplado é Xapuri que receberá neste primeiro momento a quantia de R$: 243.750,00 do montante de 487.500,00 que serão investidos na recuperação de ramais no município.

Rocha destacou que tem buscado juntamente com o seu gabinete em Brasília liberar todas as suas emendas parlamentares individuais possíveis para os municípios do Acre e que não tem olhado a cor da bandeira partidária a qual o prefeito do município está filiado.

“Nossa luta é grande, devido nosso posicionamento ético e coerente. Na vida tudo tem um preço e nossa firmeza em fazer política às vezes dificulta nestes momentos de liberar o pagamento das emendas. Porém graças ao esforço de nosso gabinete em Brasília, em especial a Doutora Lídia Lacerda nossa chefe de gabinete, as emendas indicadas aos municípios do Acre para o estado tem sido pagas. Com a gente nunca haverá essa de discriminar por causa do partido do prefeito ou da prefeita do município, prova é tanta que esta emenda vai para um prefeito do PT, nosso compromisso é com o Acre, as diferenças ideológicas e partidárias se acabam quando o palanque e desmontado. Eu quero é trabalhar pela melhoria dos municípios e do Acre” destacou Rocha.

