Bancos: Cheque Especial terá novo regulamento

Da Gueratto Press para oestadoacre.com

No primeiro dia do mês de julho, entrará em vigor um novo regulamento para o uso do cheque especial nas instituições bancárias de todo o país. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) na última terça-feira (10), as novas medidas terão como objetivo disponibilizar alternativas mais baratas para liquidação de dívidas no cheque especial – uma das linhas de crédito mais caras do país.

A possibilidade de adoção de mudanças que reduzissem o custo do cheque especial para o consumidor já vinha sendo considerada pela Febraban nos últimos meses. Pesou em favor das mudanças a atual situação de manutenção das altas taxas de juros da modalidade de crédito para o consumidor mesmo em um cenário de queda da Selic.

Em fevereiro deste ano, a taxa média de juros cobrada pelos bancos brasileiros no âmbito do cheque especial ficou em 324,1% ao ano – a segunda maior taxa de juros do país, atrás apenas dos juros cobrados no rotativo do cartão de crédito.

Diante desta situação, e pressionados pela possibilidade de o governo adotar medidas que forçassem a queda dos juros do cheque especial, os bancos decidiram realizar um normativo de autorregulamentação e adotar novas regras para o cheque especial.

“O cliente não será obrigado a contratar uma das alternativas de pagamento oferecidas pelas instituições financeiras, mas caberá aos bancos reiterar as ofertas para parcelamento ou liquidação da dívida aos seus clientes a cada 30 dias.” Analisa o Educador Financeiro do Blog de Valor, André Bona.

