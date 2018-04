Petecão: Jordão vai ganhar quadra sintética no dia 28

O senador Sérgio Petecão (PSD) confirmou, nesta sexta-feira (13), a inauguração da primeira quadra de grama sintética no município de Jordão. A quadra foi construída com investimentos de emenda parlamentar do senador, no valor de R$ 292 mil, junto ao Ministério do Esporte. O evento de inauguração ocorrerá no dia 28 de abril, dia em que o município completa 26 anos de emancipação.

“Está chegando a vez de inaugurarmos a primeira quadra de grama sintética de Jordão. Foi um grande desafio levar o benefício ao municio mais isolado de nosso estado. Mais um município que agora pode desfrutar do espaço esportivo inteiramente gratuito; será gratificante presentear a população com a quadra”, comemora Petecão.

Para o senador, os municípios isolados como Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, devem receber atenção especial das autoridades do Estado e do governo federal, indiferente do partido que representam. “Sempre tive bom relacionamento com o prefeito Elson Soares (PCdoB). Todas as ações são voltadas para o benefício da população”, disse Petecão.

Quase todos os municípios contam com quadras de grama sintética

O senador Sérgio Petecão já viabilizou 39 quadras de grama sintética em quase todos os municípios, com o investimento de mais de R$ 11 milhões de suas emendas. A iniciativa do senador visa difundir a prática esportiva em todo estado. “É importante levarmos as quadras as comunidades, proporcionando novos espaços esportivos. Não restam dúvidas de que o esporte mantém a juventude longe das drogas”, disse.

