O mais importante hoje no Brasil é o que acontece em Curitiba (v,i,f,tt)

A disputa pela comunicação é crucial neste momento…

No Acre, oestadoacre.com faz a sua parte…

É uma humilde trincheira em defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito de todos os cidadãos e de #Lulalivre.

A mídia comercial de classe não mostra o que acontece de fato em Curitiba…

Manipula como pode para enganar o povo…

Nós mostramos a realidade de Curitiba como dá com ajuda da internet…

A luta segue até que a justiça seja feita em relação a Lula.

Hoje, por acaso, faço aniversário…porém, se pudesse, estaria lá no acampamento de Curitiba dando um pouco da contribuição do Acre pela liberdade de Lula e pela Defesa da Constituição.

J R Braña B.

A disputa da comunicação nunca foi tão importante. É preciso levar a todos e todas as informações corretas sobre a denúncia do golpe e a luta por #LulaLivre . pic.twitter.com/qLA7ImUCSe

Mais imagens do acampamento #LulaLivre , hoje (14/04). Fotos: Joka Madruga/Agência PT pic.twitter.com/z8QYu5rgKl

. @caetanoveloso durante show de aniversário de Fortaleza: “Marielle, Presente, Lula Livre!”. #Lulalivre #AmanhecerPorMarielleEAnderson #MariellePresente – via @MidiaNINJA pic.twitter.com/32U8LMD0pp

A ex-ministra Eleonora Menicucci esteve no acampamento #LulaLivre na noite desta sexta-feira. #EuSouLula Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/WcztnWaXXK

Luz para @LulapeloBrasil ! ✨ A Vigília #LulaLivre ficou toda iluminada para homenagear o ex-presidente, com velas acesas e celulares. Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/iNGuam9ye0

Plantão #LulaLivre! Luz para Lula! Muita emoção com celulares e velas acesas na noite de Curitiba para homenagear o ex-presidente. Teve atos culturais durante todo o dia no acampamento. Veja isso e muito mais no vídeo. pic.twitter.com/5SMKda3JoU

