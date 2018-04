Morre pioneiro da internet no Acre: Heleno Araújo (mdnet)

Pelo colega jornalista Tião Vítor fico sabendo da morte de Heleno Araújo, proprietário do primeiro provedor de internet no Acre, a MDNET.

Tudo aqui em Rio Branco na internet começou na MDNET, do Heleno… (J R Braña B.)

Abaixo a informação do Tião Vítor:

Soube há pouco do falecimento de Heleno Ferreira de Araújo. Para quem não conhecia, Heleno era o proprietário da empresa Micro-Data (MData/MDnet), que vendia soluções da IBM, Lótus, entre outros.

Heleno foi o pioneiro na área de informática e internet no Acre. Sua empresa foi a primeira provedora no Estado.

Também foi ele o responsável por informatizar o Página 20, o primeiro jornal diagramado digitalmente nessas terras de Galvez.

Da mesma forma, Heleno e sua equipe colocaram o Página 20 na WEB, tornando-se esse o primeiro veículo acreano na grande rede de computadores.

Não bastasse tudo isso, foi Heleno o responsável pelos primeiros contatos de pessoas como eu com a informática e a internet, isso lá nos anos de 1990.

O seu corpo está sendo velado em sua cidade natal, Ilhéus – Bahia. O sepultamento será hoje, às 16 horas, no Cemitério do Basílio.

Sua morte é uma perda irreparável!

Vá em paz, grande Heleno!

Em tempo: meu primeiro plano de internet, quando fazia ainda aquele barulhinho até conectar – foi com o Heleno, na MDNET – J R Braña B.