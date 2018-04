GladsonC oposição Acre

GladsonC, candidato ao governo pela oposição, vai passar a campanha dizendo que baixaria e ataques pessoais não são com ele.

Porém, o time da oposição já tem o responsável para comandar a artilharia: é o vice Rocha, que vai fazer o papel de policial (ele já é), promotor e juiz.

Tudo politicamente combinado…faz parte do jogo.

Esta semana o tucano Rocha já fez provocações ao vice de Marcus, ao dizer que Emylson Farias teria perdido recursos para investir na construção de um suposto colégio militar.

Para entender e não cair no conto do vigário: todas as acusações de Rocha contra Marcus Alexandre e seu vice terão o conhecimento/aval de GladsonC…a não ser que o candidato ao governo da oposição desautorize seu vice publicamente.

Não acredito que faça isso..

Não é à toa que integrantes da própria oposição já cochicham pelos cantos que, se GladsonC vencer as eleições, poderá ter problema na relação com o seu vice durante o governo.

J R Braña B.

Antes publicamos…: