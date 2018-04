Vamos começar pelos presentes na reunião de preparação para a visita de Marcus Alexandre a Sena Madureira no próximo sábado.

Mano, Nilson, Boa Ideia, Juza, Neiva, Eliana, Adriana, Rivaldo, Edson, Santinha, Sorriso, Cilnara, Gildo, Cesário, Justino, Louro e João do Arcoíris (em itálico são os dirigentes da capital)

Marcus visitará Sena Madureira no sábado (finais de semana não são produtivos em Sena para eventos políticos)… e ficará, segundo meia dúzia com quem conversei, das 7 às 13h no município.

Marcus Alexandre aproveitará ainda para participar de evento do PDT na cidade.

Não sei por que cargas d’água reclamaram deste sítio por conta de ter divulgado que Marcus iria a Sena no meio da semana (18/19)…para saber: o próprio ex-prefeito Mano Rufino falou na reunião dessas datas, que não se confirmaram….então, retirem de oestadoacre a responsabilidade pelo desazo de quem de direito…

Por isso o Brian ficou pasmado!

Nós entendemos…o desconforto não é por mera publicação de datas…isso é bobagem…quem liga para datas não confirmadas?…o verdadeiro incômodo com oestadoacre é que temos sinceridade política para falar as coisas que precisam ser ditas.

E seguiremos assim…

Marcus Alexandre precisará de sinceridade durante a campanha…aqui ele terá.

É perda de tempo querer domar oestadoacre.com

De Sena Madureira – e de Acre – nós também entendemos.

J R Braña B.

