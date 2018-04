Gleici BBB, vencedora!

Diz um velho amigo meu que as vezes é preciso derrotar o adversário quando menos ele espera.

A vitória da Gleici no jogo do BBB, da globo, a mãe do golpe, é emblemática sob todos os aspectos.

O povo brasileiro é sábio.

Quando tem liberdade para atuar faz a diferença.

Gleici, garota de família pobre, do Acre, que a blablarina Silva ainda estimula no Twitter o preconceito com o manjado ‘o Acre não existe‘ lavou a alma das pessoas que andam de bem com a vida mesmo diante das dificuldades cotidianas

Suportou preconceitos até mesmo aqui no Acre, nas redes, em grupos de zap, onde indivíduos racistas, desqualificados a atacaram chamando-a de ‘macaca’ e outras barbaridades.

Gleici conseguiu o que poucos conseguiram nos pouco mais de um século de Acre: uniu a maioria do estado e fez o Brasil apoiá-la com milhões e milhões de votos pela internet.

A capital Rio Branco e os municípios ficaram de olho na tv e na internet.

Na baixada, bairro da família de Gleici, o ginásio encheu de populares.

Até um padre conhecido compareceu e desejando sorte à Gleici, brincou: ‘eu só quero o dízimo’.

Em Sena Madureira, por exemplo, uma hora antes do anúncio da vencedora, não se via ninguém nas ruas do município.

Bares da cidade instalaram telões para acompanhar a festa, que acabou como o Brasil queria: Gleici campeã!

A vitória de Gleici pode ser o começo da virada e da derrota da república do golpe.

J R Braña B.

PS: agora é preparar a recepção para quando Gleici chegar ao Acre…sugestão: que ela faça um tour pelos municípios para agradecer o grande apoio que recebeu.

PS: mensagem abaixo da artista Marília Mendonça para Gleici