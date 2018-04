Fui conferir a entrevista-limpa-barra da blablarina no Acre publicada hoje no ac depois do twitter ‘o Acre existe‘ e a sapecada de um twiteiro,

Mais do mesmo o que ela diz…

Marina se apóia na lava jato com discurso punitivista e despolitizante para arrebanhar incautos…projeto nacional para o Brasil? nada…!

Como diz seu admirador PHA, ‘ela tem uma capacidade de não dizer nada‘…tipo: ‘a sustentabilidade se sustenta no sustentável‘

Marina hoje joga pedra no Aécio (no fundo do poço), porém, na eleição passada, ela o apoiou contra Dilma….’pelo BraZil‘…..lembram?

Blablarina poderia ter esclarecido de uma vez por todas sobre o avião de Eduardo Campos, que caiu e matou o candidato do PSB a presidente…de quem era o avião que você andou várias vezes em campanha?

Esse assunto não foi tocado…

Que pena…

O Brasil ainda hoje quer saber quem era o dono do avião que caiu com o Dudu.

Talvez o respeitável público nunca saiba…

J R Braña B.