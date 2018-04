A propósito dos ataques que vem sofrendo nos últimos dias nas redes sociais, uma carta para o senador Jorge Viana, que oestadoacre publica:

Estimado Senador Jorge Viana,

Vossa Excelência é um Orgulho nosso, um Orgulho do Povo Acreano!

Vossa Excelência é um Patrimônio Político não só do Partido dos Trabalhadores, da Frente Popular do Acre e do Povo Acreano, o senhor é um Patrimônio Político deste maravilhoso País que tanto

amamos e por extensão do mundo e um dia haverá de pertencer aos quadros da ONU – Organização das Nações Unidas para ajudar a liderar os Povos na construção de destinos sadios, seguros e felizes!

Em 1990, quando nasceu a Frente Popular do Acre, na campanha para governador, sob sua liderança, multidões vibrantes e alegres marchavam pelas Ruas das cidades do Acre em um movimento para construir um futuro diferente para o Povo Acreano!

Nas Praças das cidades Acreanas, nas Ruas, nos campos, multidões cantavam o Hino Acreano e se emocionavam…

Em 1992, Vossa Excelência foi eleito prefeito de Rio Branco, capital do Acre e foi considerado institucionalmente como o 2o melhor prefeito do País em matéria de governança político-administrativo!

Em 1998 o Povo Acreano confia a Vossa Excelência a condução do seu destino por 04 anos e sob a sua liderança o Acre foi resgatado em todas as áreas da Atividade humana e o senhor nos fez recuperar a nossa auto-estima, o maior Patrimônio de qualquer Povo, de qualquer nação!

O Acre era um Estado quase perdido, sem perspectiva e o Povo Acreano vivia intronspectivo, quase sem esperanças e Vossa Excelência nos ajudou a trazer de volta os valores cívicos da Cidadania Acreana e o orgulho de ser Acreano!

Cabe aqui lembrar que na sua reeleição em 2002, como o senhor havia enfrentado vícios históricos na administração pública e reduzido os repasses aos poderes, especialmente o Judiciário, que através do TRE tentou impedir a sua candidatura, “cassando-a na madrugada de forma sorrateira e covarde, anti-republicana e antidemocrática pelo fato do seu governo ter uma castanheira como logomarca”, inclusive o senhor estava no Estado do Amazonas fazendo a campanha do presidente Lula, houve uma reação incontinenti do Povo Acreano nas cidades do Acre e em um movimento pacífico e amplo, inédito e histórico de resistência na defesa de sua candidatura e pelos valores mais elevados da democracia política.

Para chegarmos até aqui Senador Jorge Viana e ter-se construído tudo que foi construído em matéria de desenvolvimento econômico, de emancipação nas áreas sociais e de extraordinários avanços em infra-estrutura, muitas picadas tiveram que ser abertas nessa clareira; essas picadas se transformaram em varadouros e esses varadouros se converteram em estradas e essas estradas hoje são avenidas expressas nos alicerces de um Acre novo, moderno e capaz de construir o seu futuro com segurança!

Tudo que foi construído e continua a se construir no Acre, TÊM AS DIGITAIS MARCANTES DE VOSSA EXCELÊNCIA!

Em cada rua pavimentada; em cada escola construída para a fabricação de inteligências; cada hospital erguido; cada grão que se planta no campo; cada policial contratado; cada cidadão que se forma; cada ponte edificada sobre os nossos rios, riachos e igarapés; cada km de asfalto novo; cada km de energia rural; em cada indústria que nasce, se diversifica, se fortalece e se fortifica; cada criança que nasce sadia pelos cuidados prévios, enfim, em cada SORRISO ACREANO TEM AS SUAS DIGITAIS POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS Senador Jorge Viana.

Foi o senhor, com toda amplitude e habilidade que convenceu o presidente Fernando Henrique a asfaltar a BR-317, trecho entre Brasiléia – Assis Brasil e depois convenceu o Presidente Lula de que do ponto de vista geopolítico, a saída para o Acre e regiões do Norte e Centro-Oeste acessarem mercados como o Canadá, a Costa Oeste Americana, o Japão, a Coréia do Sul, o mercado chinês, dentre outros, havia a necessidade de se construir a Interoceânica, ligando a parte leste do Acre com a parte sul do Peru e por extensão com o oceano pacífico, o que se realizou com os financiamentos do BNDES e a CAF – Comunidade Andina de Fomento.

Não foi só a Interoceânica, a BR-364, sentido Rio Branco-Cruzeiro do Sul, o senhor conseguiu com o Presidente Lula e a Presidenta Dilma Roussef, os recursos para pavimentar, inclusive com todas as pontes que são obras de arte lindas, o trecho de uma rodovia que sempre foi um sonho não só do Povo do Juruá, mas um sonho de todo Povo Acreano, movido pela sua grandeza e pela sua unidade.

Senador Jorge Viana, o maior patrimônio quefoi construído sob a sua liderança, não foram as obras, as inúmeras lideranças constituídas no seio da Frente Popular do Acre, o maior legado, o maior patrimônio foi a arte de fazer com que o Povo Acreano passasse a gostar de política, a fazer política com Paixão, com prazer, com Amor, porque a política mudou o nosso destino!

Portanto Senador Jorge Viana, temos uma dívida de gratidão com o senhor, por tudo que o senhor fez pelo Acre e o Povo Acreano e continua a fazer!

Receba o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, a nossa admiração e a nossa solidariedade que com certeza também brotam das rodas populares, das cidades, do campo, das matas, da beira dos Rios, das Vilas e Agro-Vilas e Comunidades, do seio das famílias Acreanas…

Jair Santos

Cidadão Acreano