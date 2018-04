O senador Petecão já decidiu quem quer para a sua suplente ao senado: Bete Cameli, viúva do ex-governador do Acre, Orleir, ou Maria das Vitórias, viúva do ex-deputado João Tota.

-Ela (Bete) foi indicada por um grupo de senhoras de Cruzeiro do Sul… elas fazem um trabalho social muito legal que eu conheço. Vai ser ela ou a Maria das Vitórias. Elas é que vão decidir – disse Petecão a oestadoacre

Ouça o senador Petecão:

