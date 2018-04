No evento de inauguração do comitê do PDT em Sena Madureira, durante o último final de semana – uma ausência foi sentida e reclamada…por militantes e dirigentes do partido de Brizola: Marcus Alexandre.

Marcus estava em Sena, mas não compareceu à solenidade do PDT.

Compromissos, agendas, visitas e entrevistas em rádios alegados não convenceram o PDT, que lembrou ainda que Marcus Alexandre ficou ‘dois dias em Assis Brasil’, cuja população não ultrapassa seis mil pessoas, enquanto que Sena Madureira já se aproxima dos 50 mil.

Em Sena, Marcus Alexandre ficou menos de 6h….e é o terceiro colégio eleitoral.

-E pode decidir a eleição – diz um dirigente do PDT a oestadoacre

A campanha está só começando…

