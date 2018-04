Atendendo solicitação dos empresários, o governo do estado anunciou agora o calendário da Expoacre 2018, com redução de dias. Acontecerá todas as atividades que sempre aconteceram, só que em cinco dias de feira. E tbm atendendo a um outro pedido, a feira começa após o pagamento de julho, ou seja, de 01 a 05 de agosto.

