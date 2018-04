AgGov – O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou na quarta-feira, 25, em Sena Madureira, novo leilão de veículos. O certame contou com a participação de mais de 280 pessoas, que concorreram aos 60 lotes disponíveis.

Para o operador de motosserra Radamés dos Santos, que veio de Manuel Urbano, distante 85 quilômetros, participar do leilão é uma oportunidade para comprar um veículo com preço acessível. “Esta é a primeira vez que eu participo de um leilão do Detran. Achei muito bom, pois consegui arrematar uma motocicleta.”

Esse é o primeiro leilão feito na cidade, o quinto já realizado no estado, de um total de 17 que serão efetuados este ano. A próxima cidade a receber o leilão será Senador Guiomard, dia 8 de maio.

“Esta é uma forma de levarmos os serviços do Detran para mais próximo dos municípios, proporcionando aos cidadãos a aquisição de bens com valores acessíveis”, ressaltou a diretora de operações do Detran/AC, Alana Albuquerque.