Sono – Do livro ‘Você é a sua cura’, dos autores Deepak Chopra, membro da American College of Physicians, e Rudolph E. Tanzi, diretor da unidade de pesquisa em genética e envelhecimento do Massachusetts General Hospital.

Sobre a obra

Os consagrados autores Deepak Chopra e Rudolph Tanzi repetem a dobradinha dos livros Supercérebro e Supergenes para defender que o corpo tem a capacidade de se auto curar, desde que tenha as ferramentas necessárias. Traduzido pela Editora Alaúde, em “Você é a sua cura”, os autores traçam um plano de ação em sete frentes, e ensinam a fazer mudanças práticas na alimentação e na forma como encaramos o estresse, a atividade física e os vínculos emocionais. A ideia é que, com ajuda de um hábito por dia, podemos ganhar saúde para toda a vida.