Câmara de Vereadores de Rio Branco…(acredite!)

A cidade de Rio Branco pede ajuda em todos os sentidos…

Faltam recursos para mudar a cara e as condições (sociais/econômicas/culturais) da cidade…

O centro de Rio Branco envelhece aceleradamente e se desvaloriza como nunca…

O governo federal tranca tudo (com apoio da maioria dos parlamentares do Acre no Congresso)…

E a maioria dos vereadores de Rio Branco, formada na universidade do atraso político – perde tempo e gasta o dinheiro do povo com essa excrescência de ‘Estatuto da Família’ (inconstitucional)…só pode ser da família deles…

Ninguém, nem o Estado opressor (opressor por índole), tem o direito de dizer o que cada um quer para si…

Em verdade, uns falsos moralistas-religiosos-ignorantes metidos a fazer política com um olhar no final do século XV, começo do XVI, que deixariam envergonhados a Lutero e, mais recente, a Martin Luther King….sem falar no Francisco argentino.

J R Braña B.

