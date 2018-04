Puxada pela região sudeste, inadimplência das empresas no país tem alta de 8,92% em março, aponta indicador do SPC Brasil e CNDL

O número de empresas com contas em atraso e registradas nos cadastros de devedorescresceu 8,92% em março de 2018, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi puxado, principalmente pela região Sudeste, cujo crescimento do número de empresas inadimplentes foi de 15,26% na comparação anual.

Na demais regiões também houve crescimento, mas em patamares menores e em tendência de desaceleração: alta de 3,56% no Sul, 2,35% no Centro-Oeste, 2,33% no Nordeste e 1,23% no Norte.

Os dados foram apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Na passagem de fevereiro para março de 2018, sem ajuste sazonal, houve leve alta de 2,36% nos atrasos no país.

Em tempo: É o fracasso econômico e social dos que destruíram a antiga 6ª economia do mundo – J R Braña B.