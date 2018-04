Divulgação Idaf: vacinação

Com a meta de imunizar 1,3 milhão de animais entre bovinos e bubalinos, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC) lança, neste sábado, 28, a 39° etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa, em Tarauacá. De 1° a 31 de maio os pecuaristas do Estado devem vacinar os animais e até 15 de junho apresentar a declaração de vacinação no Idaf/AC.

