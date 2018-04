Marcus Alexandre – Uma campanha atípica….dessas que são impossíveis as previsões.

Na política, como na física, o equilíbrio é condição para que as forças que atuam sobre a realidade objetiva se compensem…

Marcus Alexandre começa fazer um trabalho de reconhecimento de terreno no Juruá.

A tendência é o crescimento do seu nome na casa do adversário principal, GladsonC.

No Juruá, a lógica é Marcus avançar e GladsonC lutar para manter o que já tem…

O mesmo acontecerá em Sena…campo predominante também da oposição.

Marcus tentará equilibrar as coisas no campo de jogo de GladsonC para dar o golpe final na capital e no alto Acre.

A conferir…

J R Braña B.

