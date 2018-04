Mesmo estando no staf de campanha do deputado federal Alan Rick, que apóia GladsonC, da oposição, Jairo Cassiano, ex-prefeito de Sena, disse hoje a oestadoacre que vai estar na campanha de Marcus Alexandre.

-Como o Alan não foi indicado vice de GladsonC meu compromisso permanece de apoiar Marcus Alexandre ao governo e é isso que vou fazer – disse Jairo Cassiano.

Jairo organiza um ato para o próximo dia 10, data em que chegará ao município Marcus Alexandre.

