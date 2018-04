Campanha política – A foto foi publicada no ac no sábado e mostra uma pequena multidão no centro da capital fazendo manifestação contra as drogas…drogas???

O público até que foi protestar mesmo contra as drogas…acredito nisso!

Pois é…o próprio ac matou a charada…foi mais um comício em favor da Totonha Lúcia e da oposição…

O Brasil sendo destruído pelos golpistas, a democracia no ralo…Lula preso sem provas concretas…e não se vê no Acre sequer uma pequena multidão protestando…democracia, direitos, estado democrático…o que é isso mesmo?

Dia 1, terça, é dia internacional do trabalhador…e não se ouve ninguém preocupado em organizar uma mobilização para denunciar e mudar esse estado de coisa (ruim) que virou o Brasil.

Todo mundo preocupado apenas com suas eleições!

A pior droga é a droga da falta de consciência da realidade das coisas.

J R Braña B.

