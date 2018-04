O corpo de um jovem encontrado na estrada do Quixadá, em Rio Branco, no interior de um carro carbonizado pode ser um jovem de Sena Madureira, segundo grupos de relacionamento do whatssapp com pessoas da cidade.

A mãe do jovem estaria no hospital do município recebendo atenção médica devido à notícia da morte do filho.

Notícia em atualização…