É preocupante, neste momento, essa afirmação totalmente conservadora de Marcus Alexandre sobre o esdrúxulo ‘estatuto’ da família (inconstitucional)…estatuto da família dos vereadores, diga-se.

Dificilmente algum aliado dirá isso ao candidato do PT…mas nós aqui do oestadoacre, com todo respeito à figura humana de Marcus, não nos omitiremos.

Começar uma campanha apostando em dogmas caducos e estimulando o não reconhecimento da diversidade da sociedade é um problema para o PT e grande parte da Frente Popular.

É isso que o atraso político e civilizacional do Brasil e do Acre querem.

Inaceitável!

Marcus Alexandre deve ser a favor mesmo é da Constituição Brasileira e de decisão do STF sobre o moderno conceito de família.

O Supremo Tribunal Federal em decisão ampliou o conceito de família..,lembremos os posicionamentos de dois ministros:

-Se o reconhecimento da entidade familiar depende apenas da opção livre e responsável de constituição de vida comum para promover a dignidade dos partícipes, regida pelo afeto existente entre eles, então não parece haver dúvida de que a Constituição Federal de 1988 permite seja a união homo afetiva admitida como tal – ministro Marco Aurélio.

-É arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, exclua, discrimine ou fomente a intolerância, estimule o desrespeito e a desigualdade e as pessoas em razão de sua orientação sexual – ministro Celso de Melo.

É isso aí.

J R Braña B.

Antes publicamos…: