#água

Força-tarefa c/ diversas secretarias está trabalhando para evitar suspensão no abastecimento de água na capital, após deslizamento de terra próximo à Estação de Captação de Água da terceira ponte, na Via Verde.https://t.co/vPxK1AiLaN pic.twitter.com/QUSCDS5UsK

— Oestadoacre (@Oestadoacre) June 1, 2020