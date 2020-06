#prefeito czs

Declaração ao ac, abaixo, do prefeito Ilderley Cordeiro, de Cruzeiro do Sul, comprova pela enésima vez que o estado (no caso o município) não faz corrupção sozinho….sempre há o protagonismo do setor privado.

Ele diz que recebeu proposta de empresários (privado).

Quando não se aceita associação ao setor privado não há corrupção…

O interesse privado é que determina o tamanho da ousadia (dos dois lados)

Simples, assim.

J R Braña B.