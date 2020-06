#moro

Via Caf

(…)

Em 2016, Tacla Duran teve sua proposta de delação rejeitada pela Lava-Jato.

No início de maio foi assinado um termo de confidencialidade para formalizar a fase preliminar das tratativas de acordo.

Os fatos relatados se referem ao advogado Carlos Zucolotto, que é padrinho de casamento de Moro e amigo próximo dele.

Tacla Duran relata ter pago US$ 5 milhões ao advogado em troca de obter condições favoráveis na negociação de sua delação com a Lava-Jato em 2016, como a diminuição do valor de sua multa, acordada inicialmente em R$ 55 milhões.

(…)

Em O Globo

O ex-ministro Sergio Moro disse que ficou “perplexo” e “indignado” com decisão do procurador-geral da República, Augusto Aras, de desengavetar uma delação que atinge seu amigo, o advogado Carlos Zucolotto.

Como “O GLOBO” revelou nesta quarta-feira (3), a PGR negocia um acordo com Rodrigo Tacla Duran, que disse ter pago dinheiro a Zucolotto para obter vantagens em seu acordo de delação premiada com a Lava-Jato em 2016. O relato já foi alvo de investigação e acabou arquivados em 2018. Setores do MPF veem o ato com uma retaliação contra o ex-juiz.

(…)