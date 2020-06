#música

Com Fagner… ‘Se o amor vier’

Versos:

//Hoje estou bem melhor//

(…)

//Você sabe onde eu me perco

(…)

//Divido em vida o meu tesouro//

//Ainda acho pouco

//Seja o que Deus quiser

//E calejado viro o jogo

//Se o amor vier

(…)

Clique e ouça…

Una plácida nocha a todos

Em tempo: nesta quarentena…fique tranquilo…a webrádio oestadoacre te ajuda atravessar o deserto…clique no play abaixo e curta as melhores músicas do mundo…

J R Braña B.