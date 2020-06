#reino unido

No Reino Unido (UK) uma estátua de um comerciante de escravos festejada pelos brancos é derrubada, arrastada pelas ruas e jogada num rio.

É o racismo sistêmico do UK sendo posto à prova…

…quando o Brasil vai reagir e cobrar a dívida dos 300 anos de escravidão?

Protesters against systemic racism in the UK tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling it through the streets before tossing it into the river. https://t.co/K1ZrZ65Nik pic.twitter.com/0n6gENEYhY

— ABC News (@ABC) June 8, 2020