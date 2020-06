#uolacre

Com 8.223 testes de covid-19 solicitados em análise nos laboratórios públicos, o Acre registra a menor taxa de resultados prontos no país. Apenas 4% dos exames no estado tinham sido processados até a semana passada, segundo o Ministério da Saúde informou ao UOL hoje.

