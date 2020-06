#mpacre

MPF e MPAC recomendam prorrogação da suspensão das atividades no Acre

Estado não cumpre nenhum dos critérios previstos pela OMS para liberação do comércio

Diante do gravíssimo quadro instalado em todo o estado do Acre em razão do crescimento constante de números de pessoas contaminadas e óbitos pela Covid-19, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Acre (MPAC) enviaram recomendação conjunta ao governador Gladson Cameli (PP) para que seja prorrogada, mais uma vez, a validade de todas as restrições adotadas em âmbito estadual referentes ao controle da pandemia de covid-19.

