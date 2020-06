#generalsaúde

O general e interino ministro da saúde, Eduardo Pazuello, chegou a Rio Branco na noite passada e inaugura nesta segunda um hospital de campanha na capital junto ao governador GladsonC.

O Acre tem 9.642 casos confirmados de covid-19 e 259 mortes (boletim da Sesacre de 14-Jun)

Pazuello foi o que disse que no Norte e Nordeste há muitos contaminados de coronavírus porque essas regiões recebem impactos direto do inverno do Polo Norte.

Realmente o ministro teve sorte em chegar em Rio Branco e não estar nevando.

É raro não haver nevasca por aqui…

…Calor em Rio Branco é quase um artigo de luxo.

Por aqui se implora por um dia quente.

J R Braña B.