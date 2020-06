#ministrosaúde

O ministro da saúde, general Pazuello, passou a segunda-feira no periférico Acre…

Para o ministro, Porto Velho também ‘é um Estado.’

Assista:

Ministro Pazuello chama a capital Porto Velho de estado.

Com essa eu fecho a noite, galera.

Não deixem esse vídeo morrer! pic.twitter.com/H8rY8qN99v — Steve Travor🇧🇷 (@JGARamos) June 14, 2020

E no Norte e Nordeste o frio é intenso…veja acima o resultado do inverno do polo norte…o lenço trabalhando sem parar hoje em Rio Branco.