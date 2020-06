#rodrigotk

O convidado do oestadoacre, live de 16-Jun foi o médico e ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, que deverá ser candidato pelo PSDB em mais uma disputa no município.

-Aqui na nossa regional sou o único médico com especialidade

-É preocupante um estado pobre como o Acre ter esse número de mortos por covid

-No pós-pandemia termos um cenário muito difícil em todos os municípios

-Aventuras (eleitorais) num cenário de pós-pandemia será muito perigoso (para Tarauacá)

-Saí do PT por divergências abissais

-Votei no Ciro para presidente no primeiro turno…Anulei meu voto no segundo turno da eleição presidencial (entre Bolsonaro-Haddad)

-Ter comércio não te qualifica para ser gestor público

-Um dos meus erros foi não conversar mais com a população e os partidos

-Fui contra o impeachment da Dilma e sou contra o impeachment de Bolsonaro no momento porque ele vai usar o poder para comprar parlamentares como já tá fazendo com o centrão.

-Hoje não tenho adversário aqui em Tarauacá

-Eu cisco para dentro

-Eu não preciso de mandato de prefeito

-Sugiro a oestadoacre que faça um debate aqui em Tarauacá com os futuros candidatos a prefeito

