Quinta que promete: Queiroz é preso pela polícia

#queirozpreso

Jornalistas Livre

Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira, em Atibaia (SP), região do Vale do Paraíba. Ele estava no apartamento do advogado do filho do presidente da República Jair Bolsonaro.

Fabrício Queiroz é preso na casa do advogado de Flávio Bolsonaro em São Paulo. 🚨🚨🚨https://t.co/I1mititwSG — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) June 18, 2020

Ele foi encontrado em imóvel do advogado do senador, em Atibaiahttps://t.co/F6uU5vgkMg — Folha de S.Paulo (@folha) June 18, 2020