#bujari

Gab Dep Alan Rick

Alan Rick e prefeito do Bujari assinam ordem serviço para obras de pavimentação de principal corredor de ônibus do município

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na tarde desta sexta-feira, 19, juntamente com o prefeito Romualdo Araújo, da assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação da Rua Projetada B, no município de Bujari, um dos principais corredores de ônibus da cidade.

Os recursos são fruto de emenda parlamentar do democrata.

“É uma alegria poder participar desse ato que marcou a assinatura da ordem de serviço de uma obra aguardada há tanto tempo pela comunidade do Bujari. Garanti em minhas emendas individuais, via Sudam, R$ 820 mil para obras de pavimentação da Rua Projetada B do Bujari, um dos principais corredores de ônibus do município. A obra também inclui construção da drenagem e de calçadas dos dois lados da via”, disse o deputado.

(…)