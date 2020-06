#tipodesangue

Canal russo RT

¿Depende del grupo sanguíneo la probabilidad de contraer covid-19?: estos tres estudios sugieren que sí

Las tres investigaciones coinciden también en el tipo de sangre que estaría asociado con un menor riesgo de contraer el coronavirus.

(Os três estudos coindicem também no tipo de sangue que estaria associado com um menor risco de contrair o coronavírus)

El tipo de sangre podría influir en la posibilidad de que una persona contraiga o no el coronavirus, sugiere una serie de estudios recientes.

(o tipo de sangue poderia influir na possibilidade de que uma pessoa contraia ou não o coronavírus, sugera uma série de estudos recentes)

Una investigación de científicos europeos publicada el pasado miércoles en el New England Journal of Medicine determinó que las personas con sangre tipo A están “asociadas” con un riesgo 45 % mayor de infectarse con covid-19 en comparación con los individuos con otros tipos de sangre.

(uma investigação de cientistas europeus publicada na quarta-feira passada no New England Journal of Medicine determinou que as pessoas com sangue tipo A estão ‘associadas’ com um risco de 45% maior de infectar-se com o covid-19 em comparação com indivíduos com outros tipos de sangue)

Mientras tanto, las personas con sangre tipo O, el más común, son menos propensas a dar positivo, indican los investigadores, que realizaron un análisis genético en más de 1.900 pacientes con coronavirus gravemente enfermos en España y en Italia y compararon los resultados con más de 2.000 individuos que no estaban enfermos.

(no entanto, as pessoas com sangue tipo O, o mais comum, são menos propensas a dar positivo, indicam os cientistas, que realizaram a análise genética em mais de 1.900 pacientes com coronavírus gravemente enfermos na España e na Itália e compararam os resultados com mais de 2 mil indivíduos que não estavam doentes)

(…)

Los científicos advirtieron entonces que sería prematuro utilizar este estudio —que no ha sido revisado por pares— para guiar la práctica clínica,

(os cientistas advertiram que seria prematuro utilizar essa experiência – que não foi revisada ainda para que possa se tornar uma prática clínica)

(…)