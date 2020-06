#governadorsena

Governador GladsonC cumpre agenda em Sena e anuncia recuperação de ramais (coisa que todo ano tem que ser feita devido os estragos do inverno passado).

Também visitou as obras do hospital do município…(emendas parlamentares e contrapartida do Estado)…

Concretamente: o governo GladsonC/Rocha não disse a que veio para Sena Madureira em um ano e meio de mandato…

Todos as ações principais de GladsonC e Rocha são voltadas para Rio Branco e Cruzeiro…

Sena e os demais ficam com as migalhas de sempre…

De novo mesmo só as fotos, que são muitas e não dizem nada.

Em tempo: hoje, 20h, no oestadoacre, live tem a revista Sena Madureira…vou falar desse assunto…ao vivo!

J R Braña B.