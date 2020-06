#concursoufpel

As vagas em aberto oferecem salários de até R$ 9.616,18

Foram abertas vagas para o concurso 2020 na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – RS para a carreira de magistério superior. As oportunidades ofertadas são para Professor nas classes Adjunto, Assistente e Auxiliar, com duas vagas para formação de cadastro de reserva – 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros.

Os cargos ofertados são: Plantas de Lavoura, Fisioterapia Neurofuncional e Manejo do Paciente, Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Recursos Termo-Eletro-Fototerápicos, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Política e Planejamento Governamentais, SUS e Prevenção em Fisioterapia, Semiologia, Genética, Educação Infantil, Ginecologia Geral, Atenção Básica à Saúde, Periodontia e Nutrição e Alimentação Coletiva.

As oportunidades estão disponíveis para quem possui nível superior concluído. Para concorrer à vaga de Professor Adjunto A (40 horas), os candidatos devem ter o título de Doutorado. Os interessados no cargo de Professor Assistente A (20 horas), precisam possuir o título de Mestre. Já para prestar para Professor Auxiliar A (20 horas) é necessário o título inicial de Especialista. A remuneração para os aprovados será de até R$ 9.616,18.

O processo de seleção será composto por duas etapas. A primeira será uma prova teórico-objetiva sobre a supra-área do concurso e Legislação Federal e Resoluções Internas à UFPel pertinentes à carreira docente de caráter eliminatório. A segunda etapa consiste em uma prova escrita descritiva ou prática (eliminatória e classificatória), uma prova didática (eliminatória e classificatória) e avaliação de títulos (classificatória).

O exame objetivo está previsto para ocorrer no dia 25 de outubro deste ano, enquanto os exames descritivo/prático e didático estão previstos para os dias 2 a 15 de novembro de 2020.

O concurso será válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar pela data de validade de homologação dos resultados, caso seja de interesse e necessidade da instituição de ensino.

Vale ressaltar que os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que será entre os dias 22 de junho e 23 de julho de 2020, diretamente pela internet, através do seguinte endereço eletrônico: http://portal.ufpel.edu.br/. Os valores das taxas variam de acordo com o cargo, sendo R$ 240 para Professor Adjunto, R$ 168 para Professor Assistente e R$ 134 ou R$ 61 para Professor Auxiliar, e devem ser pagas até o dia 24 de julho nas agências do Banco do Brasil.

Para acessar o edital completo nº 12/2020 deste concurso, acesse: ces.ufpel.edu.br/ conctecadmed0012_2020/ download/2020/Edital%2012- 2020.pdf.