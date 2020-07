Marr argumenta, no entanto, que a maioria das experiências da OMS são realizadas em ambiente hospitalar onde há uma boa ventilação do ar. A especialista explica que na maioria dos edifícios “a taxa de renovação do ar é muito mais baixa, permitindo que o vírus se acumule no ar e represente um risco maior.”

Só que a OMS tem de saber gerir recomendações rigorosas que podem ser difíceis de cumprir. “A transmissão de aerossóis pode ocorrer, mas provavelmente não é assim tão importante”, disse ao New York Times Paul Hunter, membro do comité de prevenção de infecções da OMS e professor de medicina na Universidade de East Anglia, no Reino Unido. “Controlar a transmissão por via aérea não vai fazer muito para controlar a propagação da covid-19. Vai impor custos desnecessários, particularmente em países que já não dispõem de pessoal ou recursos suficientes”, explicou.

“É a coisa mais fácil do mundo dizer, ‘temos de seguir o princípio da precaução’ e ignorar os custos”, frisou ainda o especialista.

Caso a transmissão por via aérea venha a ser considerada um factor significativo, os especialistas notam que poderia ser necessário usar máscara no interior de espaço fechados, independentemente do distanciamento social.