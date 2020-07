seguro

Obrigado a apoiar a reeleição da prefeita da capital do PSB, o governador GladsonC, do PP, não faz isso somente por gosto ou preferência, mas por imperativo da realidade.

É o jeito que pensa haver para barrar o avanço do seu vice-governador Rocha (PSL) com a candidatura do professor Minoru, ex-reitor da Universidade Federal do Acre.

E, como todos sabem, Minoru é Rocha.

Agora imagine o PSL dando as cartas na prefeitura de Rio Branco…

Muita sorte, Rio Branco!

Porque vai precisar…!

J R Braña B.