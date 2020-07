Ministério Público 2 x 0 Cinismo

mp1a0

MPAC e MPF enfrentam o oportunismo religioso e o cinismo de frente…até que enfim. (oestadoacre)

No ac (Badaró)

Por terem desobedecido as determinações do Decreto Estadual nº 5.496, que instituiu medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, entre as quais a realização de eventos religiosos em templos ou locais públicos, e a aglomeração de pessoas, o Ministério Público do Acre (MPAC) e o Ministério Público Federal ingressaram com ação judicial contra a Igreja Assembleia de Deus de Rio Branco e o pastor Luiz Gonzaga de Lima.

(…)

Em tempo:

Como diz Leonardo Boff (aqui) esse religiosos ‘não criam comunidade…só criam salões para seguir a lógica do mercado…para vender seus produtos enganando a população com falsas promessas…se autodenominam pastores, bispos, coisa que ninguém os consagrou…e usam a religião para um efeito político…são lobos em pele de ovelhas..esses falam mais ao bolso do que ao coração das pessoas…o povo é até místico…a pessoa fala de Deus e ele vai, acompanha porque não tem uma formação doutrinária…então esses pastores incutem na mente das pessoas apenas a acumulação de bens…o contrário de pobreza não é riqueza…o contrário de pobreza é justiça social…por isso o desafio é conquistar esses fiéis que estão sendo enganados por esses verdadeiros lobos e ensiná-los a saga de Jesus, que é o amor pelos pobres, a solidariedade e apoio às comunidades…eles não criam comunidades…só criam salões’

(oestadoacre)