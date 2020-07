imac

Ricardo Salles, minixxxtro do meio ambiente, faz escola…

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) diz que será o responsável pelos estudos com vistas à construção de uma rodovia entre o município de Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucalpa.

A rodovia invadiria uma das últimas reservas florestais e ecológicas do Acre, a Serra do Divisor.

Em tempo: o Acre já tem uma rodovia (a estrada do Pacífico) que o conecta com o Peru e que até hoje não é potencializada para ajudar no desenvolvimento do estado por inação política.

Em tempo 2: querem mais uma rodovia…(poderiam pelo menos inovar e pensar em ferrovia, que teria menos impacto ambiental)

Em tempo 3: os entusiastas desse rodovia não imaginam as reações internacionais contra essa ideia nada original….pesquisem sobre o projeto da carretera no Alto Purus (Puerto Esperanza e Inapari), que alguns no Peru tentam há anos e não conseguem.

Imac (instituto do Meio Ambiente) diz em Cruzeiro do Sul que será o responsável pelo licenciamento da rodovia entre o município acreano e Pucalpa (Peru). https://t.co/vPxK1AiLaN , @fabiospontes — oestadoacre (@Oestadoacre) July 10, 2020