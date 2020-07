Perpétua e Petecão entre os mais influentes do Congresso Nacional

cabeçascongresso

Diap (Cabeças do Congresso)

O senador Sérgio Petecão (PSD) e a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) são os parlamentares acreanos incluídos pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) como os mais influentes num conjunto de 100 congressistas brasileiros.

Esta é a 27ª edição de ‘Os Cabeças do Congresso’ organizada pelo Diap.

Em 2019, somente Petecão entrou na lista do Diap como um dos representantes do Acre entre os mais influentes no Congresso.

Agora, das 77 mulheres do Congresso, Perpétua está entre as 10 mais influentes.

