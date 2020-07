Quem te obrigou a ficar em casa? (saiba…)

quem

Átila Iamarino, biólogo brasileiro e divulgador científico, responde:

Quem te obriga a ficar em casa não é quem emite ou segue medidas sanitárias. Quem te obrigou a ficar em casa foi quem deixou o Brasil ser um dos países com mais casos de COVID no mundo. Hoje ninguém é obrigado a ficar em casa no Vietnã, na Coreia do Sul, Nova Zelândia…

— Atila Iamarino (@oatila) July 18, 2020