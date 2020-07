senbittar

O senador do MDB MBittar (‘admirador de Paulo Guedes’) falou nesta manha à rádio senado sobre a ‘reforma tributária’,…bem, pelo menos era isso a que se propunha a entrevista, mas não foi o que aconteceu de fato…o senador ‘paulista de nascimento’, que dizem viver de fato em Mato Grosso – e eleito pelo Acre, falou de tudo, menos do projeto que o seu governo deve entregar hoje ao congresso.

MBittar conseguiu pôr a ‘esquerda e empreendedores’ no mesmo balaio e ainda arranjou uma tal ‘lavagem cerebral’ nas ‘últimas 50 décadas.’

ka ka ka!!!

’50 décadas’!!!!

MBittar será, imagine, o relator da reforma tributária no senado.

Um negócio incompreensível…não disse coisa com coisa…ouça abaixo no nosso canal do youtube:

J R Brãna B.

Em Sena Madureira…